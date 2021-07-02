الحكيم: يجب مراجعة جميع الأموال المهدورة على الكهرباء منذ2003 ولغاية اليوم

2021/07/02 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم على ضرورة إيجاد حل لأزمة الكهرباء في البلاد والتي وصفها بالمزمنة.

الحكيم قال في بيان ان ما يقاسيه المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع حاد في درجات الحرارة يستدعي وقفة جادة ومسؤولة من قبل القائمين على الوزارة لإيجاد حل عاجل، وكشف الخلل الحقيقي الكامن وراء الملف والإخفاق في إدارته والأسباب الداخلية والخارجية التي عمدت إلى خلط الأوراق وتعريض حياة المواطنين للخطر، داعيا الى مراجعة جميع الأموال المهدورة على هذا الشريان الحيوي منذ الفين وثلاثة ولغاية هذا اليوم.

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