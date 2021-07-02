2021/07/02 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يوجه بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء جراء التقصير

الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في التقصير والإهمال بمفاصل وزارة الكهرباء

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