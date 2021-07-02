افواج شرطة الكهرباء تدخل حالة الانذار “ج” (وثيقة)

2021/07/02 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دخلت أفواج شرطة الكهرباء، اليوم الجمعة، حالة الانذار “ج” وذلك بعد استهداف ابراج الطاقة والتسبب بانقطاع الكهرباء.ووفقا لكتاب صادر من مديرية شرطة الكهرباء وموجه إلى اقسام شرطة الكهرباء في الشمال ومحافظة واسط والجنوب، “ادخال كافة الاقسام وافواج الطوارئ وشرطة الكهرباء التابعة لمديرية شرطة الكهرباء بالانذار (ج)”.

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