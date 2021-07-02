أفغانستان تتسلم قاعدة باغرام العسكرية

2021/07/02 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت حكومة كابول، اليوم الجمعة، أن القوات الأفغانية تسلمت قاعدة باغرام الجوية، التي كانت المقر الرئيسي لعمليات القوات الأمريكية في البلاد، وسط انسحاب القوات الأمريكية والدولية من البلاد.

وذكر مصدر من وزارة الدفاع الأفغانية أن “جميع القوات الأمريكية وقوات الحلف غادرت الليلة الماضية قاعدة باغرام الجوية.



وتم تسليم القاعدة لقوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية”.

وبالتوازي مع ذلك، أكدت مصادر رسمية أمريكية أن القوات الأمريكية أخلت قاعدة باغرام، بعدما بادرت صحيفة واشنطن بوست بنشر هذا النبأ نقلاً عن 3 مسؤولين في مجال الدفاع.

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