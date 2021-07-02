بعد استهداف ابراج الطاقة.. افواج شرطة الكهرباء تدخل حالة الانذار 'ج' (وثيقة)

2021/07/02 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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دخلت أفواج شرطة الكهرباء، اليوم الجمعة، حالة الانذار "ج" وذلك بعد استهداف ابراج الطاقة والتسبب بانقطاع الكهرباء.

ووفقا لكتاب صادر مديرية شرطة الكهرباء وموجه إلى اقسام شرطة الكهرباء في الشمال ومحافظة واسط والجنوب، حصلت عليه السومرية نيوز، "ادخال كافة الاقسام وافواج الطوارئ وشرطة الكهرباء التابعة لمديرية شرطة الكهرباء بالانذار (ج)".

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