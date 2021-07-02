2021/07/02 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة النفط اليوم الجمعة، أن قرار توزيع الوقود على أصحاب المولدات الأهلية دخل حيّز التنفيذ وسيستمر الى نهاية الصيف.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تؤكد دخول قرار توزيع الوقود دخل حيز التنفيذ المركز الخبري الوطني.

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