انعقاد ثاني اجتماع للجنة كتابة تعليمات قانون الناجيات الايزيديات

2021/07/02 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد عقدت لجنة كتابة تعليمات قانون الناجيات الايزيديات يوم امس الخميس 1 تموز 2021 اجتماعها الثاني لغرض اكمال التعليمات وتنفيذ القانون في قادم الأيام.الاجتماع ضم مجموعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن إعداد تعليمات شاملة، سيما تأسيس المديرية الخاصة بالناجيات وآلية دعم المؤسسات لهذه …

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