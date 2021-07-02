2021/07/02 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أسقط محتجون تمثالين للملكتين فيكتوريا وإليزابيث الثانية في مدينة وينيبغ الكندية، مع احتدام الغضب إثر اكتشاف رفات مئات الأطفال في قبور بلا شواهد بمدارس سابقة للسكان الأصليين.وهتف حشد ”لا كرامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تؤكد دخول قرار توزيع الوقود حيز التنفيذ المركز الخبري الوطني.

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