وزير الكهرباء العراقي يستقيل.. والكاظمي يوجه بزيادة حصة وقود المولدات الأهلية

2021/07/02 | 16:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تقدم وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، باستقالته عقب أزمة انقطاع الخدمة عن أغلب محافظات البلاد بشكل تام.وذكر مجلس الوزراء العراقي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى …

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