بعد انقطاع الكهرباء عن أغلب محافظات العراق ..الكاظمي يصدر 8 قرارت لمعاجلة الأزمة

2021/07/02 | 16:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، 8 قرارات لمعالجة الأزمة الحالية للكهرباء، بعد انقطاع تام للخدمة عن أغلب محافظات الدولة.وقرر مصطفى الكاظمي، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، ونتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال …

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