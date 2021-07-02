الكهرباء والسياسة المتخبطة

2021/07/02 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: .د بلال الخليفة

ان الكثير من المشاكل الفنية

والاقتصادية والصحية، والغريب

بالموضوع ان بعض المشاكل قد تجاوزتها

الدول الفقيرة مثل الاردن التي لا تملك

الموارد ومصر ايضا.



والغريب بل الاغرب

من ذلك ،

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