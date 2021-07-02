القمة العربية ومشروع الشام الجديد وانقطاع الطاقة الكهربائية

2021/07/02 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

القمة العربية التي عقدت قبل ايام مع

الاردن ومصر هي الثانية، التي عقدت قبل

ذلك ولم نلمس فيها اي شيء مفيد وملموس

للعراق.



لكن ان التوجه مع العالم العربي

او الاقليمي او العالمي هو ش

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