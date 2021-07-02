الكهرباء .... مشكلة ليس لها حل

2021/07/02 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

لكل مشكلة حلول، الا مشكلة الكهرباء في

العراق لانها معقدة وتراكمية، اشتركت

معظم الاحزاب فيها، ويتحمل الشعب الوزر

الاكبر لانه يختار ويصفق لاحزاب هي

صاحبة اليد الطولى في معظم مشاكل

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