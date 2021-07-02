شرطة الانبار توضح ملابسات مقطع مصور لمواطنة ادعت ترحيلها قسرا من الفلوجة

2021/07/02 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مديرية شرطة محافظة الانباربناءاً على ماتم نشره لمقطع الفيديو للمواطنه (غفران عبدالسلام دلف) والتي ادعت بأنها تم ترحيلها جبراً من قضاء الفلوجة وهي تتواجد في احدى محافظاتنا الجنوبية وانه تم تلفيق دعوى كيديه ضد شقيقها ( احمد عبدالسلام دلف)نود ان نوضح للمواطن الكريم مايلي١_ ان مانشرته عاري عن الصحه وبالدليل والاثبات بالصور التي تم التقاطها يوم أمس مساءاً من امام وداخل دار المواطنه المذكوره اعلاه اثناء زيارة مدير شرطة الفلوجة وضباط أخرين لدارهم وبحضور مختار المنطقة وجيران العائله والتي تبين في هذه الصور بأنه لم يتم ترحيل وتهجير المواطنه وعائلتها جبراً ولم تغادر او تخرج العائله إلى محافظاتنا الجنوبية وانها موجوده في دارهم في قضاء الفلوجة حي الشهداء مع والدتها وعائلتها وكما موضح بالصور٢_ المواطنه المذكوره اعلاه ذكرت انها حالياً مهجرة في احدى محافظاتنا الجنوبية ومن خلال الاتصال بها تبين رقم هاتفها مغلق ولغرض الايضاح عن ما تم نشره ومن خلال تحديد مكانها تبين انها ذهبت إلى محافظة كركوك وليس إلى المحافظات الجنوبية كما ذكرت وانها ذهبت طوعاً بإرادتها ولوحدها وعادت وحالياً موجودة في دار عائلتها في قضاء الفلوجة (حي الشهداء)٣_ أما فيما يخص شقيقها المدعو (احمد عبدالسلام دلف) انه تم توقيفه وفق المادة (٢٨ مخدرات) وتم اطلاق سراحه بكفالة وقد حدد له موعد مرافعة في محكمة الجنح وحالياً يتواجد في قضاء الفلوجة .نود ان نوضح للمواطن الكريم عن بعض ماينشر من كلام ومقاطع فيديو من أجل كسب رأي وتعاطف المواطنين معهم وهذا الموضوع لايسري على الاجراءات التحقيقية والقانون وذلك لأن لكل فعل مخالف إجراءات قانونية وقد حرصنا كقيادة شرطة على الرد على مثل هكذا منشورات من أجل الايضاح للمواطن.

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