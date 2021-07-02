2021/07/02 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ايوب الربيعي، الجمعة، خلية الازمة بتحويل الامتحانات الحضورية الى الكترونية حفاظا على الطلبة.

وقال الربيعي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "حفاظا على سلامة الطلبة وللظروف التي يمر بها البلد نطالب بتحويل الأمتحانات من الحضوري الى الألكتروني لتزايد عدد الأصابات وارتفاعها خلال هذه الفترة".

وأكد الربيعي بحسب البيان "اهمية توفير اجواء مناسبة للطلبة خلال فترة الامتحانات والتي تعاني منها معظم القاعات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر مع ارتفاع معدل درجات الحرارة في معظم مناطق القطر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى خلية الأزمة.. مطالبة نيابية تخص امتحانات طلبة المدارس والجامعات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلى خلية الأزمة.. مطالبة نيابية تخص امتحانات طلبة المدارس والجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).