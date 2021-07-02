الحشد الشعبي يعيد النازحين الى منازلهم في منطقة سيد غريب جنوب صلاح الدين

2021/07/02 | 16:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعاد اللواء 42 بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، 180 عائلة الى منازلها في منطقة سيد غريب جنوب محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي ان,العوائل النازحة كانت في النزوح منذ ست سنوات، ونظرا لوعورة هذه المنطقة وخطورتها نفذ اللواء عدة عمليات امنية وأخرى لتنظيف المنطقة من المخلفات الحربية والعبوات لتمهيدها امام العائدين ".واشار الى ان ,هذا الدفعة شملت اكثر من 600 شخص وسيتم إعادة جميع السكان على شكل دفعات عقب توفر الامن في مناطقهم، وتعتبر منطقة سيد غريب من المناطق المهمة التي ترتبط محافظة صلاح الدين بالانبار"./انتهى2

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