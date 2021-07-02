مصدر في البنتاغون للحرة: عملية الانسحاب من أفغانسان شارفت على نهايتها

2021/07/02 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في البنتاغون لقناة "الحرة"، الجمعة، إن الانسحاب من قاعدة باغرام شمالي كابول يعني أن عملية الانسحاب من أفغانستان شارفت على نهايتها.

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