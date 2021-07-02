رئيس مجلس الوزراء العراقي: نرغب في توسيع التعاون العسكري مع ايطاليا

2021/07/02 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان العراق يرغب بتوسيع التعاون العسكري مع إيطاليا مثمنا الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ودعم إيطاليا للقوات العراقية

جاء ذلك في لقائه اليوم برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال زيارته الى روما التي وصلها امس الخميس ضمن جولته الاوربية ..



مؤكدا ترحيب العراق في دور اكبر للشركات والاستثمارات الإيطالية في العراق خاصة في مجالات البنى التحتية وتسريع المشاورات الجارية بين بغداد وروما لمشروع مد سكة الحديد الرابط ما بين ميناء الفاو في البصرة وتركيا ..



من جهته وعد رئيس الوزراء الإيطالي زيارة بغداد في اقرب فرصة تلبية لدعوة الكاظمي مشيدا بدور الحكومة العراقية في إعادة علاقات العراق الدولية وجهودها الكبيرة في التهدئة بالمنطقة .

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