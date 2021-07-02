الكاظمي للبابا: الحكومة ماضية لاعمار ما دمر من الكنائس الاثرية على يد داعش

2021/07/02 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لقداسة البابا فرانسيس، اليوم الجمعة، ان الحكومة ماضية لاعمار ما دمر من الكنائس الاثرية على يد عصابات داعش الارهابية، فيما جدد الدعوة للجنة الحوار الدائمية العليا […]

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