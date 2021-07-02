2021/07/02 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي لقداسة البابا: الحكومة ماضية لإعمار ما دمر من الكنائس الاثرية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:30

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