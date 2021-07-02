نائبة تنتقد مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية

2021/07/02 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت عضوة مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير، اليوم الجمعة، اصرار بعض الكتل السياسية على منع الام بأحقية حضانة الابناء وتربيتهم حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك.

وقالت شيخ دلير لـ PUKmedia: ان مجلس النواب قرأ في جلسته امس للمرة الاولى تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتحديداً المادة السابعة والخمسين منه، اذ جعلوها بحسب رأي اللجنة القانونية "الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية والفرقة حتى يتم السابعة من عمره مالم يتضرر المحضون من ذلك".

واضافت: ان بعض الكتل التي اصرت على ان تكون هذه المادة موجودة ضمن القانون ارتكبت جريمة بحق الأطفال والأمهات على حد سواء على مدى السنوات المقبلة، مؤكدة انها ضربت عرض الحائط جميع الاعراف الدينية وما نصت عليه الكتب السماوية تنفيذاً لرغبة البعض الذين املوا عليهم بتمرير هذا القانون دون مراعاة للجانب الانساني او الاخلاقي بعد ذلك.

وبينت شيخ دلير، ان تلك الكتل اهملت جميع النقاشات واستغلوا كثرتهم وعلو اصواتهم داخل قاعة البرلمان ليكون رأيهم هو الغالب، موضحة ان الكثير من اعضاء المجلس حاولوا ايضاح وجهة نظرهم في هذا الموضوع دون جدوى وكأنما الامر متفق عليه قبل الدخول الى جلسة البرلمان لتمرير القراءة الاولى بهذه الصورة.

ودعت النائبة تلك الكتل الى ضرورة اعادة التفكير بما فعلته في جلسة امس والتأني في قراءة هذا القانون المهم، ومراعاة وضع الاطفال في حال تشريع هذا القانون وما يمكن ان يفعله الاباء او الامهات النسبية فيهم، خصوصاً ان هنالك زيادة في حالات العنف ضد الاطفال والتي تصل بهم الى الوفاة احياناً او تعرضهم الى عاهات مدى الحياة جراء تلك الافعال السلبية ضدهم بسبب تلك القوانين وغيرها من القرارات، عادة تعديل هذه المادة وفق ماتراه بعض الكتل جريمة مجتمعية ضد الأطفال والأمهات.

وكانت الماس فاضل النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب قد أكدت أمس الخميس، ان اللجنة القانونية لم تصوت على مقترح تعديل قانون مقترح قانون تعديل الاحوال الشخصية.

وقالت النائبة الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية لـPUKmedia: ان هناك توجهات بمجلس النواب لتمرير مشروع القانون، موضحة، ان حق حضانة الطفل للاب، يسبب مشاكل كبيرة مستقبلا.

واضافت: انه تم تشكيل لجنة مصغرة في السابق، من اجل عمل المشاهدة كما في اقليم كوردستان، مؤكدة انها تفاجأت بدراج مشروع القانون في جدول اعمال الجلسة.

واكدت ان الضغوطات كبيرة بدات من قبل البرلمانيات على رئاسة مجلس النواب، لعدم تمرير القانون، مشيرة الى تشكيل لوبي ضد مشروع القانون، بوجود اطراف متشددة تسعى لتمريره بمخاطره الكبيرة مستقبلا.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تنتقد مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تنتقد مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).