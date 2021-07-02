الكشف عن اعلان فيلم 'بلا أرض' للمخرج تورج أصلاني

2021/07/02 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع النقاب عن اعلان فيلم "بلا أرض"، الفيلم الطويل الثالث لتورج أصلاني، يأتي هذا بمناسبة عرض الفيلم في عيد الأضحى في دور السينما في اقليم كوردستان وبقية المدن العراقية.

الفيلم الطويل "بلا أرض" Landless من تأليف وإخراج وإنتاج "تورج أصلاني"، وإنتاج شركة "ماد موفي" MAAD Movie وشارك في إنتاجه "رز هه‌لکه‌وت ره‌شید" Raz Halkawt Rashid من كوردستان العراق وسوريا؛ ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى أي ابتداء من 20 حزيران الجاري 2021 في دور السينما في مدن إقليم كردستان العراق، وبعد ذلك سيعرض في دور السينما في جميع مدن العراق.

حيث كشف عن الإعلان بمناسبة طرح فيلم "بلا أرض" في دور السينما في مدن مختلفة من كردستان ومدن أخرى في العراق في عيد الأضحى، الاعلان من اعداد "حميد نجفي راد" ونشر بهدف تعريف الجمهور بهذا الفيلم.

فيلم "بلا أرض" هو الفيلم الطويل الثالث للمخرج الايراني الكوردي "تورج أصلاني"، وهو مزيج من الكوادر البارزة من تركيا وسوريا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب المغنية هاني مجتهدي، يتضمن الفيلم ممثلين أدوا أدوارهم بأربع لغات: الكوردية، التركية، العربية والفارسية، بما في ذلك؛ شوان عطوف، جاهيت شاهين يالتشين، بولت كاسر، ريكيش شهباز، بنجين علي، به‌روز ئاکره‌یی، نارين محمدي، فرميسك رحيم زاده، هاكار عبدالقادر محمد، طه عبدالكرم أبوبكر، روال نافغوندي، ئاسو رفيق، هورامان وغيرهم من الفنانيين.

PUKmedia منصور جيهاني

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