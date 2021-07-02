نقل طاقة الجنوب تفصّل بآلية إرجاع الكهرباء لمحطات البصرة

2021/07/02 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

اعلن مدير نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، ان الكوادر الفنية تمكنت من اعادة اكثر من 2000 ميغاواط الى الشبكة الوطنية في البصرة بعد ان كان الانتاج صفرا منذ ساعات الفجر الاولى.

وقال فاضل لـ(بغداد اليوم) ان "اغلب مناطق البصرة ان لم نقل كلها عادت اليها المنظومة الوطنية ويجري العمل لإعادة كامل الطاقة الكهربائية بعد انفصالها فجرا بخطوط خارج الجنوب"، مبينا ان "الاولوية كانت بأعاده خطوط المستشفيات والمنشآت النفطية ومشاريع الماء ومن ثم منازل المواطنين".

وأشار الى ان "عملية التوليد تمت بالاعتماد على الخط الإيراني حيث تتم تغذية المحطات وتشغيلها بصورة تدريجية وسيكون هناك استقرار ملحوظ حتى ساعات المساء".

واعلنت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب بوقت سابق ان اسباب انقطاع الكهرباء جاء لحدوث مشكلة بأحد الخطوط او المحطات في المسيب ما ادى الى خروج المنظومة عن الخدمة.

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