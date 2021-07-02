وفاة مُعتمد السيد السيستاني في قضاء القرنة بالبصرة

2021/07/02 | 17:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توفي، اليوم الجمعة، مُعتمد السيد السيستاني في قضاء القرنة بالبصرة الشيخ عبد الحسين السكيني بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

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