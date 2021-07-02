الصحة تسجل أكثر من 6000 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/07/02 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تموز 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 6378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 5082 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 40 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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