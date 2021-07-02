2021/07/02 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان تطالب بمراعاة الظروف التي مر بها طلبة الثالث المتوسط والتمهيدي الخارجي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تطالب بمراعاة الظروف التي مر بها طلبة الثالث المتوسط والتمهيدي الخارجي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تطالب بمراعاة الظروف التي مر بها طلبة الثالث المتوسط والتمهيدي الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).