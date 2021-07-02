الصحة تسجل 6378 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/07/02 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6378 اصابة بـ وباء كورونا و 5082 حالة شفاء اضافة الى وفاة 40 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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