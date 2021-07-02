2021/07/02 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني من المقرر أن يصبح ”إيه زاد ألكمار“ الهولندي أول نادي كرة قدم احترافي في هولندا والعالم يدفع رواتب لاعبيه بعملة بيتكوين المشفرة، حسبما ذكر موقع ”كوين تليغراف“ المتخصص في العملات المشفرة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول فريق كرة قدم في العالم يدفع رواتب لاعبيه بعملة بيتكوين المركز الخبري الوطني.

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