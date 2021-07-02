استنفار لحماية أبراج الكهرباء في العراق

2021/07/02 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت أفواج شرطة الكهرباء في العراق حالة الإنذار جيم لحماية أبراج الطاقة من الهجمات المتكررة، بعد أن شهدت حملة استهداف ممنهجة نتج عنها تدهور المنظومة الكهربائية.وأوعزت مديرية شرطة الكهرباء لقواتها في الشمال والوسط والجنوب، بالدخول في مرحلة الإنذار القصوى ، بعد أن ارتفعت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، ويأتي انقطاع التيار وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية مؤخراً على تردي خدمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها الى مصف درجة الغليان في بعض المناطق.

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