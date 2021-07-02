بعد أزمة الكهرباء في العراق.. الكويت تحذر من ارتفاع الأحمال

2021/07/02 | 17:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: دعا مطلق العتيبي، الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية ومراكز المراقبة والتحكم بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.وقال العتيبي في تصريح صحفي، صادر …

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