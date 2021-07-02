الطيران الأمريكية: هبوط اضطراري لطائرة شحن في البحر قبالة هاواي

2021/07/02 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، اليوم الجمعة، صحة الأنباء عن هبوط اضطراري لطائرة شحن من طراز “بوينغ 737” في البحر قبالة سواحل هاواي.وأعلنت إدارة الطيران أن “طاقم الطائرة المؤلف […]

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