مباحثات بين وزير المالية وأمين عام منظمة الكمارك العالمية

2021/07/02 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الجمعة، مع الأمين العام لمنظمة الكمارك العالمية تطوير عمل الكمارك العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "على هامش جولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للإتحاد الأوربي وبهدف تعزيز اواصر التعاون بين العراق والمجتمع الدولي، التقى وزير المالية علي عبدالأمير علاوي أمس الخميس 2021/7/1 ، بأمين عام منظمة الكمارك العالمية كونيو ميكوريا".

واضاف البيان انه "جرى اثناء اللقاء بحث سبل وآليات الأرتقاء بمستوى التعاون بين منظمة الكمارك العالمية والكمارك العراقية".

واشار البيان الى ان "الوزير استعرض خلال اللقاء خطط تطوير العمل الكمركي في العراق وفق احدث البرامج والجهود المبذولة بهدف مواكبة آخر ماتوصلت اليه الأنظمة الكمركية العالمية، والتي اثمرت مؤخرا عن توقيع العراق عقد نظام (الاسيكودا) أتمتة العمل الكمركي مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".

واشاد ميكوريا بـ"رؤية وزير المالية علاوي وجهوده المتعلقة بتطوير وإصلاح نظام الكمارك في العراق اسوة بباقي الدول المتقدمة، كما اعرب الأمين العام عن استعداد المنظمة تقديم كافة اشكال الدعم من خبرات وبرامج ومشاركتها مع الكمارك العراقية".

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