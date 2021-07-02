الكاظمي يوجه بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء

2021/07/02 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي، جاء فيه أن الكاظمي وجه بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك "لإهماله في أداء اعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة (400kv)، وحدوث اطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات".

كما وجّه "باتخاذ اجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم"، مشيراً إلى ضرورة "فتح تحقيق بحالات التقصير والاهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم" على الرغم من التوجيهات المستمرة من قبل رئيس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، بأهمية العمل الجاد وبذل أقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين، بحسب البيان.

يشار إلى أن الكاظمي قد أعلن اليوم أيضاً تشكيل خلية ازمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في عموم البلاد، مُتخذاً عدة قرارات بهذا الشأن وجاءت كالتالي:

اولا/ تشكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الامن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

ثانيا/ تتولى الخلية المهمات الاتية :1- اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي. 2- التوفير الطارئ لجميع اشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والامني لوزارة الكهرباء. 3- اشراك الحكومات المحلية في مجالي الانتاج والتوزيع.4- ازالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.5- تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم.6- تسريع الاجراءات العملية لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها وكذلك تنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية.ثالثا/ تكون الخلية في حالة انعقاد دائم خلال شهري تموز وأب، و باجتماعات متواصلة فيما عدا الشهرين المذكورين وتتخذ قراراتها بالاغلبية".

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