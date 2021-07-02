قفزة بوفيات كورونا في العراق (حصيلة يومية)

2021/07/02 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الجمعة، عن أربعين حالة وفاة لمصابين

بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال يوم

واحد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها سجلت 6378

حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة ماضية،

بالإضافة إ

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