احباط تفجير الخط الناقل للطاقة بقضاء بيجي

2021/07/02 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

احبطت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، محاولة لتفجير الخط الناقل للطاقة في قضاء بيجي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال متابعة العناصر الارهابية التي تعمل على تفجير الخطوط الناقلة للطاقة احبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من عملية تفجير الخط الناقل للطاقة (١١)كي في جزيرة السلام ناحية الصينية بقضاء بيجي، الناقل للطاقة الكهربائية من قضاء تكريت الى عدد من القرى بحزام ناسف".

وأشارت إلى ان "تفكيكه تم من قبل خبير المتفجرات".

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