"الجلكانات" تغزو محطات هذه المحافظة وتحذير من كارثة تسببها حرارة الشمس (صورة)

2021/07/02 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دفع استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اجزاء واسعة من ديالى العشرات من الشباب لحمل الجلكانات للحصول على بضعة ليترات من البانزين لتشغيل مولدات الكهرباء في محاولة لكسر لعنة الجحيم في منازلهم مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال احمد صبحي شاب من اهالي بعقوبة في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "بعقوبة وخاصة احياء الفقراء في اشارة الى الجزء الغربي منها منكوبة بسبب الكهرباء والماء معا"، مؤكدا أن "الحصول على ليترات من البانزين بمثابة حلم خاصة مع بروز ازمة وقود في الساعات الماضية".

واضاف صبحي ان "عشرات الشباب من مختلف مناطق بعقوبة ينتشرون في محيط محطة الوقود الحكومية الرئيسية للحصول على ليترات من البانزين".

فيما اشار عدنان المجمعي مراقب محلي الى ان "بعقوبة وبقية مدن ديالى منكوبة في ملف الخدمات خاصة مع ازمتي الكهرباء والمياه"، مبينا ان "تدفق الجلكانات على محطات الوقود خلقت اشكالات خطيرة جدا قد تفضي الى كارثة في اي لحظة".

وأكد "ضرورة ان يكون تنظيم ومعالجة عاجلة للفوضى قبل ان نرى فاجعة اخرى لان البانزين مادة سريعة الاشعال وقد تؤدي الى عواقب وخيمة".

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