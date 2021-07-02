2021/07/02 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، الية جديدة فريدة من نوعها لاختيار وزراء حكومته.

وذكر مركز الاعلام الرقمي في بيان تابعته (بغداد اليوم)، ان "الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي خصص موقع الكتروني يُمكّن الشعب من ترشيح اسماء الوزراء في الحكومة المقبلة".

وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية اعلنت، في (19 حزيران الماضي)، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 62% من أصوات الناخبين، وفق ما أظهرته النتائج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي يحدد آلية فريدة من نوعها لاختيار الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي يحدد آلية فريدة من نوعها لاختيار الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).