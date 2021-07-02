يائير لبيد في الإمارات العربية المتحدة

2021/07/02 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع تعكس حجم وعمق التحولات السياسية والإقليمية التي هيأت لوصول يائير لبيد إلى أبوظبي، ولترسم خطوطا جيواستراتيجية جديدة في المنطقة.

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