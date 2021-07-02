2021/07/02 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع وجّه أمين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الجمعة، باستنفار جميع الدوائر والأقسام البلدية لمواجهة النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية لمشاريع الماء والصرف الصحي. وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد وجه جميع كوادر الدوائر والاقسام البلدية من الساعات الاولى من فجر اليوم لتقديم الخدمات البلدية والتواجد في مواقع العمل ومتابعة محطات المجاري لمواجهة النقص الطارئ في تجهيز الطاقة الكهربائية". وأضاف البيان، أن "الأمين أكد على ضرورة متابعة وتقديم الدعم لمحطات ومجمعات مياه الشرب ونشر حوضيات نقل الماء للمحلات التي تواجه نقصا في امدادات المياه وكذلك للمناطق غير المخدومة او البعيدة عن مشاريع انتاج وتوزيع الماء الصافي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد يوجه باستنفار جميع الدوائر لمواجهة أزمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد يوجه باستنفار جميع الدوائر لمواجهة أزمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).