الاستخبارات تفكك برج كهرباء ’مفخخ’ في صلاح الدين

2021/07/02 | 17:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تفكيك ’تفخيخ’ خط ناقل للطاقة في محافظة صلاح الدين.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 تموز 2021) إنه "من خلال متابعه العناصر الارهابية التي تعمل تفجير خطوط الناقله للطاقة تمكنت مفارز وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير الخط الناقل للطاقة (١١)كي في جزيرة السلام ناحية الصينية قضاء بيجي الناقل للطاقه الكهربائية من قضاء تكريت الى عدد من القرى بحزام ناسف تم تفكيكه من قبل خبير المتفجرات".

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