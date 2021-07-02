2021/07/02 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احبطت وكاله الاستخبارات، اليوم الجمعة، تفجير الخط الناقل للطاقة بحزام ناسف في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان صحفي، انه “من خلال متابعة العناصر الارهابية التي تعمل تفجير خطوط الناقله للطاقة تمكنت مفارز وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير الخط الناقل للطاقة (١١) كي في جزيرة السلام ناحية الصينية قضاء بيجي الناقل للطاقه الكهربائية من قضاء تكريت الى عدد من القرى بحزام ناسف”.

واضافت انه “تم تفكيكه من قبل خبير المتفجرات”.

التالي

منذ ساعة واحدة

شرطة الانبار توضح حقيقة الانباء التي تحدثت عن ترحيل احد المواطنات جبرا

منذ 3 ساعات

الكاظمي: العراق يرغب بتوسعة التعاون العسكري مع ايطاليا

منذ 3 ساعات

الاستخبارات العسكرية تضبط منظومة اتصالات لداعش واعتدة في الانبار

منذ 4 ساعات

الاستخبارات تلقي القبض على متهم بحوزته 30 الف حبة مخدرة غربي بغداد

منذ 18 ساعة

مكافحة المخدرات تعلن اعتقال 5 متهمين بحوزتهم ثلاثة آلاف “حبة” في الأنبار

منذ 23 ساعة

الاتحادية تقبض على متهمين بالإرهاب وتنفذ عمليات تفتيش بسامراء

منذ يوم واحد

الامن النيابية تقرر استضافة القادة والمسؤولين الامنيين بشأن الخروقات الاخيرة

منذ يوم واحد

العمليات المشتركة تعد بمكافأة مالية لمن يبلغ عن حالات استهداف ابراج الطاقة

منذ يوم واحد

الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للعبوات مخصص لاستهداف ابراج الطاقة بنينوى

منذ يوم واحد

القبض على اربعة متسللين من سوريا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط تفجير الخط الناقل للطاقة في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط تفجير الخط الناقل للطاقة في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).