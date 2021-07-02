رئيس حكومة العراق يقيل مدير شركة نقل الطاقة ويتوعد المسؤولين بوزارة الكهرباء

2021/07/02 | 17:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة.وقال الكاظمي في تغريدات عبر حساب الحكومة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه سيتم توجيه لمدير …

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