ارتفاع مؤشر ضحايا الجائحة في العراق.. وأكثر من 6300 إصابة جديدة

2021/07/02 | 17:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 1.34 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 6300 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 2 تموز/يوليو، وتضمن تسجيل 6378 إصابة، و40 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.3%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 87 ألف شخص، بينهم أكثر من 626 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 17256 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 921 ألف شخص.

وتكتظ أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، بالمصابين منذ أسابيع.

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