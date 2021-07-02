تكتل سياسي كبير وراء الإطفاء التام للطاقة

2021/07/02 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية،

اليوم الجمعة، عن تفاصيل استقالة وزير

الكهرباء ماجد حنتوش من منصبه، وما

وصفها بـ"حرب الانطفاءات" المتكررة خلال

الأيام الماضية لمنظومة الطاقة في

البلاد.

وتشهد أغلب

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