2021/07/02 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: المدارس خارج العراق غير مشمولة بتأجيل امتحانات الثالث متوسط المركز الخبري الوطني.

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