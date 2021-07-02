امريكا ترفع 4 شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات



امريكا ترفع 4 شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات
2021/07/02 | 18:05 - المصدر: الايام نيوز
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