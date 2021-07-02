2021/07/02 | 18:05 - المصدر: الايام نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا ترفع 4 شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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