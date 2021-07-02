ارتفاع إصابات كورونا ينذر بخطر.. الصحة: الوقاية شبه معدمة في العراق - عاجل

2021/07/02 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت عضو الفريق الاعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح، الجمعة، بان تسجيل معدلات اصابات عالية جدا في العراق واردة جدا.

وقالت فلاح في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "معدل الاصابات اليومية بفيروس كورونا في زيادة واضحة" لافتة الى ان "معدل يوم امس كان مرتفعا بشكل كبير خاصة مع دخول البلاد الموجة الثالثة التي تتميز بسرعة الانتشار التي تصيب فئات متعددة خاصة كبار السن والتي تؤدي الى خلق حالات حرجة".

واضافت فلاح ان "الزيادة في الاصابات متوقعة في ظل شبه انعدام للالتزام بالاجراءات الوقائية من قبل المواطنين وهذا الامر يمكن ملاحظته من خلال الاسواق والمجمعات التجارية"، مؤكدة ان "زيادة الاصابات ممكنة جدا في الايام القادم اذا استمر تهاون المواطنين في اعتماد الاجراءات الوقائية".

واشارت الى ان "ارتفاع الاصابات الى مستويات عالية ستؤدي الى رفع وزارة الصحة توصيات الى اللجنة العليا التي تمتلك الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية ارواح المدنيين والتي ستلائم الموقف الوبائي العام في العراق"، موضحةً ان "البلاد قد تتعرض لموجات اقوى من السابقة واخطر اذا لم يكن هناك التزام فعلي من قبل المواطنيين بالاجراءات الوقائية واخذ اللقاحات من اجل خفض معدلات الاصابة".

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