الصحة النيابية تعلق على قرار الحظر الشامل في البلاد

2021/07/02 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الجمعة، عدم تأييدها لفرض الحظر الشامل في البلاد.وأكد عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، ضرورة "التشديد خلال الفترة الراهنة على الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة بعد الاهمال الواضح وعدم التزام بعض المواطنين بهذه الإجراءات". وأضاف، أن "لجنة الصحة النيابية لا تؤيد العودة للحظر الشامل، لما في ذلك من المضايقات على المواطنين، فضلا عن كونه ليس بذي جدوى عالية"، مبينا أن "من الصعوبة العودة للحظر الشامل، بسبب عدم وجود ضرورة ملحة لفرضه".ولفت إلى أنه "ربما تشهد الأيام المقبلة تغييرا في عدد ساعات الحظر الجزئي"، مشددا على "أهمية التشجيع على اخذ اللقاح باعتباره كافيا للحد من الوباء".وأوضح أن "جميع اللقاحات فعالة ومرخصة من قبل منظمة الحصة العالمية، وتكاد تكون متقاربة".



وأشار خلاطي إلى أن "العراق ملتزم بتوفير اللقاحات من مصادر متنوعة، وإن لجنة الصحة النيابية لا تدعم لقاحا بعينه لأن النتائج هي الامر المهم بهذا الموضوع".وفي وقت سابق، دعت خلية الازمة النيابية، الى منح امتيازات خاصة لمتلقي لقاح كورونا اسوة بباقي الدول، فيما اشارت الى انها لم تقدم توصياتها للجنة الصحة والسلامة بشأن الحظر الشامل خلال عيد الاضحى.

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