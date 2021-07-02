مكافأة بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في تنظيم القاعدة

2021/07/02 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة بأربعة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوسي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

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