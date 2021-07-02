2021/07/02 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، ريبوار طه ،اليوم الجمعة، أسباب تردي التيار الكهربائي في البلاد، فيما اقترح حلولا لمعالجة الازمة.وقال طه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف اسباب تردي الكهرباء ويقترح “حلولا” لمعالجة الأزمة المركز الخبري الوطني.

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